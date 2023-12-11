Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:01, 11 декабря 2023Спорт

16-летняя россиянка стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации

Теннисистка Мирра Андреева стала новичком года по версии WTA в 2023 году

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Российская теннисистка Мирра Андреева стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

На приз также претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова. Отмечается, что награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших рейтинга WTA или добились других достижений в сезоне.

7 декабря Tennis.com сообщил, что 16-летняя Андреева поднялась на 359 мест в рейтинге. По итогам 2022 года она занимала 405-ю строчку, а теперь располагается на 46-й.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр

      Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

      Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

      Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

      Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

      Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

      Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

      ВМФ России получит десять фрегатов проекта 22350 с «Цирконами»

      Собчак высказалась о необходимости сплетен

      Россиянам назвали указывающие на серьезную болезнь безобидные симптомы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости