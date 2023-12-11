16-летняя россиянка стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации

Теннисистка Мирра Андреева стала новичком года по версии WTA в 2023 году

Российская теннисистка Мирра Андреева стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

На приз также претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова. Отмечается, что награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших рейтинга WTA или добились других достижений в сезоне.

7 декабря Tennis.com сообщил, что 16-летняя Андреева поднялась на 359 мест в рейтинге. По итогам 2022 года она занимала 405-ю строчку, а теперь располагается на 46-й.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.