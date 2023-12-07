16-летняя российская теннисистка показала самый большой скачок в рейтинге WTA

Теннисистка Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году

Российская теннисистка Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году. Об этом сообщает Tennis.com.

16-летняя спортсменка поднялась на 359 мест в рейтинге. По итогам 2022 года она занимала 405-ю строчку, а теперь располагается на 46-й. На третьем месте в рейтинге прогресса оказалась еще одна россиянка, Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся на 308 мест.

2 августа Андреева высказалась о возможной смене гражданства. По словам теннисистки, она не планирует выступать за другую страну и поедет на каникулы домой в Красноярск.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.