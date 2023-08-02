16-летняя российская теннисистка высказалась о возможной смене гражданства

Российская теннисистка Андреева заявила, что не планирует менять гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о возможной смене гражданства. Ее цитирует «Российская газета».

По словам 16-летней спортсменки, она не планирует выступать за другую страну, а информацию об этом распространил человек, не имеющий отношения к ней, ее родственникам и команде. «В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. На каникулы лечу домой в Красноярск», — заявила Андреева.

13 июля Tennis World USA сообщил, что Андреева якобы хочет выступать под французским флагом. Агент спортсменки Лев Кассиль и ее мать Раиса Андреева опровергли эту информацию.

Андреева в нынешнем году дебютировала на турнирах серии «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвертого раунда.