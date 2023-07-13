Стало известно о намерении 16-летней российской теннисистки сменить гражданство

Tennis World USA: Мирра Андреева намерена сменить спортивное гражданство на французское

Стало известно о намерении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает Tennis World USA.

По информации издания, спортсменка хочет выступать под французским флагом. Андреева живет и тренируется во Франции, в академии в Каннах.

10 июля Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона 2023 года. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Ранее российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты 16-летней спортсменки. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

5 июня еще одна российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. На тот момент она уже прожила в стране пять лет.