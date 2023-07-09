Медведев заявил об исключительности 16-летней российской теннисистки Андреевой

Даниил Медведев назвал исключительными результаты 16-летней россиянки Мирры Андреевой

Российский теннисист Даниил Меведев во время пресс-конференции на Уимблдоне поделился мнением о соотечественнице Мирре Андреевой. Его слова доступны на сайте турнира.

Медведев назвал исключительными результаты 16-летней Андреевой. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи. Уже несколько турниров подряд ей удается проходить квалификацию и далеко проходить в основной сетке», — отметил он.

Третья ракетка мира пожелал Андреевой продолжать добиваться успеха. «Надеюсь, что она будет играть так и дальше, будет продвигаться вперед на «Больших шлемах», WTA-1000 и лучших турнирах», — заявил Медведев.

6 июля Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023. Ей предстоит сыграть против соотечественницы Анастасии Потаповой.

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда россиянка впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».

