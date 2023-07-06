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16:34, 6 июля 2023Спорт

16-летняя российская теннисистка вышла в третий круг Уимблдона

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Toby Melville / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором раунде 16-летняя спортсменка, занимающая 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встречалась с 11-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой. Во втором сете при счете 6:4, 4:0 в пользу Андреевой чешская спортсменка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги. В следующем круге Андреева сыграет с победительницей противостояния соотечественницы Анастасии Потаповой и Каи Юван из Словении.

В мае Андреева дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда россиянка впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Алексей Гусев
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