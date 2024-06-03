Дуров анонсировал большое обновление в Telegram

Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере Telegram

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере. Об этом он написал в понедельник, 3 июня, в своем Telegram-канале.

«На прошлой неделе у Telegram было еще одно крупное обновление, которое включало в себя сообщения с анимированными эффектами, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты, быстрые действия с номерами телефонов и многое другое. (...) На этой неделе планируется запуск чего-то еще большего, так что следите за обновлениями!» — заявил Дуров.

О том, что в мессенджере появились сообщения с анимированными эффектами и ряд других функций, стало известно 31 мая.

В апреле Дуров сообщил, что в Telegram можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту. По его словам, создатели стикеров будут получать 95 процентов выручки от продажи их работ.