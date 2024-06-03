США выразили готовность обсуждать с Украиной расширение ударов по России

Белый дом: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов, наносимых по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свое видение. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — заявил Кирби.

При этом в Белом доме не уточнили, будут ли приняты какие-либо решения по этому вопросу.

Кирби также заявил, что США «изменили подход в поддержке Украины», так как «условия на поле боя менялись» на протяжении боевых действий. Представитель Белого дома добавил, что не ожидает радикальных изменений в политике США, однако отметил, что она зависит от того, «как будет развиваться ситуация».

Ранее Кирби назвал разрешенные цели для ударов Украины вглубь России американским оружием. По его словам, таковыми являются расположения военных, логистические базы и огневые позиции.