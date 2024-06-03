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19:25, 3 июня 2024Силовые структуры

Россиянин насиловал маленькую родственницу сожительницы и получил 15 лет колонии

В Рязани осудили на 15 лет мужчину, домогавшегося дочери сожительницы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Рязани суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленькой родственницы сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин жил с родственницей потерпевшей, поэтому семья ему доверяла. Однако мужчина сексуально насиловал ребенка. Мать девочки узнала о произошедшем и обратилась в полицию.

Мужчина решением суда признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск законного представителя потерпевшей на 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 52-летнего воспитателя детского пансиона за растление детей.

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      Екатерина Кашурникова
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