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19:20, 3 июня 2024Культура

Киркорову вновь разрешили въезд в европейскую страну

Суд Молдавии снял запрет на въезд Киркорова в страну
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Районный суд города Кишинев снял запрет на въезд народного артиста России Филиппа Киркорова в Молдавию. Соответствующее постановление появилось на едином портале судебных инстанций страны, сообщает ТАСС в понедельник, 3 июня.

Отмечается, что суд аннулировал решение об отказе Киркорову во въезде в европейскую страну, вынесенное 28 июля 2022 года пограничной полицией кишиневского аэропорта.

О том, что Киркоров находился в списке россиян, которым запрещено посещение Молдавии, ранее заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Он отметил, что некоторые люди из списка узнают о запрете лишь тогда, когда приезжают в страну, другие же знают об этом заранее. Премьер-министр добавил, что власти пока не планируют публиковать список.

Летом 2022-го Киркоров прибыл в Кишинев рейсовым самолетом из Стамбула. Когда певец проходил паспортный контроль в VIP-зале, пограничники объявили ему о запрете на въезд в страну.

В 2018-м Киркоров получил звание народного артиста Молдавии.

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      Евгений Шульгин
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