Полиция Молдавии запретила эстрадному певцу Филиппу Киркорову въезд в страну

55-летнему эстрадному певцу Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский артист прибыл в столицу страны, город Кишинев, рейсовым самолетом из Стамбула в ночь на 29 июля. Во время прохождения паспортного контроля в VIP-зале пограничная полиция сообщила исполнителю, что ему запрещен въезд в страну.

«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — заявили представители пограничной службы, передает News.ru.

Цель визита исполнителя в Молдавию неизвестна, однако это точно не концертная деятельность, так как сейчас артист выступает с гастрольным туром в рамках своего юбилейного шоу в разных городах России. Ранее также стало известно, что Киркоров является фигурантом в уголовном деле против молдавского депутата Марины Таубер о незаконном финансировании партии «Шор».

26 июля российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления эстрадного певца Филиппа Киркорова.