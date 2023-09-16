Красный Крест заявил о пагубном влиянии «отравления» почвы снарядами на Украине

МККК: отравление почвы снарядами на Украине скажется на сельском хозяйстве

«Отравление» почвы на Украине неразорвавшимися снарядами окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель, передает РИА Новости.

Он указал, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на землях аграрного назначения.

Мишель подчеркнул, что этот факт будет длительное время негативно влиять на фермеров и сельскохозяйственную сферу, если эти участки не разминируют.

6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов. Пентагон намерен передать Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Вашингтона поставить такие снаряды ВСУ. Он напомнил, что применение их в Югославии негативно повлияло на радиационный фон.

