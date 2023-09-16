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08:25, 16 сентября 2023Мир

Красный Крест заявил о пагубном влиянии «отравления» почвы снарядами на Украине

МККК: отравление почвы снарядами на Украине скажется на сельском хозяйстве

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

«Отравление» почвы на Украине неразорвавшимися снарядами окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель, передает РИА Новости.

Он указал, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на землях аграрного назначения.

Мишель подчеркнул, что этот факт будет длительное время негативно влиять на фермеров и сельскохозяйственную сферу, если эти участки не разминируют.

6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов. Пентагон намерен передать Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Вашингтона поставить такие снаряды ВСУ. Он напомнил, что применение их в Югославии негативно повлияло на радиационный фон.

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    Марина Совина
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