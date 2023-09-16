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01:11, 16 сентября 2023Бывший СССР

Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов

«Страна.ua»: арестованному Коломойскому подняли залог до 105 миллионов долларов
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине увеличили размер залога арестованному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 3,891 миллиарда гривен — порядка 105 миллионов долларов США. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому... Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3,891 миллиарда гривен», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Коломойскому предъявили новые обвинения. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Ранее Коломойскому предъявили обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен — около 250 миллионов долларов. По данным следствия, бизнесмен организовал схему завладения банковскими активами для финансирования офшорной компании и роста своей доли в уставном капитале организации.

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    Марина Совина
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