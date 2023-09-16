В России начались продажи умного ружья

«Калашников» начал продажи ружья MP-155 Ultima со стрелковым компьютером

Российский концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima под патрон 12/70 миллиметров, оснащенного стрелковым компьютером. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Новое изделие — первое и единственное российское ружье с интегрированным стрелковым компьютером, сочетающее впечатляющий внешний вид и продуманные характеристики. Предусмотрена эксплуатация ружья в двух вариантах: с прикладом/с пистолетной рукояткой», — говорится в сообщении.

Умное ружье оснащено магазином на семь патронов, планками Пикатинни и слотами M-LOK для установки навесного оборудования, включая фонари, коллиматоры и лазерные целеуказатели. Отмечается, что органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Компьютер ружья получил таймер, счетчик выстрелов, секундомер, компас и возможность записи статистики.

Ружье прошло испытания и получило сертификат соответствия, который позволяет продавать его на территории России. MP-155 выпускается на Ижевском механическом заводе с 2012 года.

Ружье MP-155 Ultima представили на форуме «Армия-2021». Изделие оснащено бортовым компьютером на базе Android, который был кардинально переработан специалистами. Компьютер с монохромным дисплеем можно соединять со смартфоном через Bluetooth и Wi-Fi.