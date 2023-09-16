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20:21, 16 сентября 2023Мир

В Италии на тренировке перед авиашоу разбился самолет

В итальянском Турине на тренировке перед воскресным авиашоу разбился самолет

Самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в воскресном авиашоу в Италии, разбился под Турином во время тренировочного полета, сообщает газета La Stampa.

Пилот успел катапультироваться, однако самолет Aermacchi MB-339-PAN задел автомобиль. Пострадали находившиеся в машине родители и двое детей, девочку пяти лет врачи спасти не смогли.

В качестве возможной причины катастрофы издание называет стаю птиц, в которую попал отделившийся от основной группы самолет. Как следует из видеозаписей падения, пилот успел покинуть неуправляемый самолет за несколько секунд до падения, после этого борт продолжил движение и врезался в группу автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Мексике небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка. При этом сама пара не сразу заметила, что воздушное судно упало, и продолжила праздновать.

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    Платон Щукин
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