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11:32, 16 сентября 2023Бывший СССР

Снайпер ВСУ назвал правдивыми данные полтавского военкома о потерях Украины

Снайпер ВСУ назвал правдивыми данные о 90% потерь в подразделениях Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский назвал правдивыми данные исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о 80-90 процентах потерь в украинских подразделениях. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По словам военного, эти цифры совпадают с потерями в его подразделении. «У некоторых еще меньше [осталось в строю]», — заявил он.

Ранее военком Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90 процентов личного состава. Он подчеркнул, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось 10-20.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства допустил, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контрнаступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — сказал Путин.

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    Константин Лысяков
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