Полтавский военком Бережной заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с интернет-изданием «Полтавщина».

Военком раскрыл потери ВСУ и заявил, что за год украинская армия потеряла до 90 процентов личного состава. Он также предложил организовать в микрорайонах Полтавы участки для уведомления. По его мнению, на площадках должны присутствовать представители местной власти, которые будут помогать «установить наличие военнообязанного».

Военный добавил, что в Полтавской области вскоре сформируют «большую механизированную бригаду», поэтому он призвал депутатов оказать всестороннюю помощь этой процедуре.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек. Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал эти цифры критичными на данном этапе.