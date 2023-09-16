Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:56, 16 сентября 2023Бывший СССР

Украинский военком раскрыл потери ВСУ

Полтавский военком Бережной заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с интернет-изданием «Полтавщина».

Военком раскрыл потери ВСУ и заявил, что за год украинская армия потеряла до 90 процентов личного состава. Он также предложил организовать в микрорайонах Полтавы участки для уведомления. По его мнению, на площадках должны присутствовать представители местной власти, которые будут помогать «установить наличие военнообязанного».

Военный добавил, что в Полтавской области вскоре сформируют «большую механизированную бригаду», поэтому он призвал депутатов оказать всестороннюю помощь этой процедуре.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек. Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал эти цифры критичными на данном этапе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю

    Ким Чен Ын выразил уважение стремительному развитию авиационной техники в России

    В России рассказали о попытках ВСУ занять выгодные позиции перед холодами

    Аргентинский дипломат высказался о возможном отказе от связей с Россией

    Автоэксперт дал водителям советы по самостоятельной мойке машины

    Украинский военком раскрыл потери ВСУ

    Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре

    В Подмосковье водитель застрелил сотрудника ГИБДД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости