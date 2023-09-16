В России оценили действия Украины после запрета трех стран Европы на ввоз зерна

Пушков: Украина продолжит прорываться в Европу даже после запрета на ввоз зерна

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил действия Украины после запрета трех европейских стран — Польши, Венгрии и Словакии, запретить ввоз украинского зерна.

По словам сенатора, Украина продолжит прорываться в Европу даже после подобного решения, хотя перспективы ее вступления в НАТО и Евросоюз «тонут в тумане геополитической неопределенности».

Пушков отметил, что у Киева нет другой политики со времен Майдана, он будет позиционировать себя в качестве «последнего рубежа», защищающего Запад от России, европейского буфера на восточной границе.

«И даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», — заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Кроме того, Венгрия запретила ввоз 24 украинских товаров, включая мясо, яйца, мед и вино. В Словакии также не разрешили ввозить зерно, мотивируя это возможным вредом местным аграриям.

