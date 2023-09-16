«Ростов» упустил победу над аутсайдером РПЛ

«Ростов» упустил победу над «Балтикой», матч завершился со счетом 2:2 в РПЛ

«Ростов» упустил победу над калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:2 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Уткин. На 43-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Егор Голенков. На 86-й минуте отставание хозяев сократил форвард Анхело Энрикес. На первой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович.

После восьми матчей «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Балтика» является аутсайдером РПЛ и располагается на 15-м месте, имея в активе четыре очка. Лидирует «Краснодар» с 18 очками.

В следующем матче «Спартак» примет столичный ЦСКА 24 сентября. «Балтика» примет грозненский «Ахмат» днем ранее.