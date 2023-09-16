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21:49, 16 сентября 2023Мир

В России анонсировали участие Лаврова в заседании СБ ООН с Зеленским

Небензя заявил, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН с Зеленским

Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом РИА Новости заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя.

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме», — сказал он.

Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Владимир Зеленский. Ранее Небензя прокомментировал его планы посетить ООН, назвав грядущее заседание Совета Безопасности «очередным шоу». По его словам, «выхлоп» от заседания будет нулевой, в сама встреча является политизированной инициативой Запада.

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    Марина Совина
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