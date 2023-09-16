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21:03, 16 сентября 2023Мир

Небензя назвал грядущее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Постпред Небензя: выхлоп от грядущего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал грядущее заседание Совета Безопасности ООН очередным шоу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «выхлоп» от заседания будет нулевой. Постпред РФ отметил, что встреча СБ ООН является политизированной инициативой Запада. Небензя также добавил, что западные делегации ослеплены стремлением наказать и «подавить» Россию и рассматривают Совбез в качестве площадки для «пиар-кампаний».

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется

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    Марина Совина
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