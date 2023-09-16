Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю

URA.RU: боец ЦВО сбежал из плена по минному полю, пустив в ВСУ последний патрон

Российский боец Центрального военного округа (ЦВО) сбежал из плена по минному полю, пустив в военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) последний патрон. Об этом рассказал URA.RU один из военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции (СВО).

По его словам, солдаты пошли в разведку, одного из них взяли в плен украинцы и приказали сдать оружие. Россиянин отдал магазин, начал снимать автомат, в котором остался единственный патрон. Он сделал вид, что разряжает оружие и пустил пулю в противника.

После этого боец побежал по минному полю и вернулся на свои позиции целым и невредимым. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил собеседник агентства.

Ранее военный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Виталий Битюк, взятый в плен российскими солдатами недалеко от Опытного, рассказал о том, что украинских военнослужащих отправили на штурм по минному полю на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

