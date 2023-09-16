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17:42, 16 сентября 2023Спорт

Звезду кулачных боев арестовали за кражу в Шереметьево

Тайского бойца Садуди Шримуана арестовали за кражу часов в аэропорту Шереметьево

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Тайского бойца Садуди Шримуана, выступающего в промоушене Bare Knuckle FC, где боксируют на голых кулаках, арестовали за кражу часов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, спортсмен находится в подмосковном СИЗО. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Лига отказалась помогать бойцу с адвокатом, из-за чего Шримуану назначили государственного защитника. Стоимость часов Armand Nicolet оценивается в 300 тысяч рублей.

Звезда кулачных боев заявил, что увидел аксессуар в зоне ожидания. Он подчеркнул, что рядом с ними никого не было. Из-за этого боец решил забрать часы, после чего был задержан прямо в аэропорту.

Шримуан должен был провести поединок против россиянина Мартина Джуаряна на турнире по кулачным поединкам RCC Hard 16 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Бой был отменен. За победу боец мог получить один миллион рублей.

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    Анастасия Борисова
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