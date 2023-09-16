В Европейском центробанке из-за утечек начали отбирать телефоны

Reuters: глава ЕЦБ Лагард изъяла телефоны у совета управляющих перед заседанием

Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард распорядилась изъять личные телефоны у 26 членов совета управляющих перед заседанием, на котором было объявлено о назначении вице-президента Бундесбанка Клаудии Бух на пост главы Единого наблюдательного совета — надзорного органа ЕЦБ. Об этом со ссылкой на двух источников пишет Reuters.

После одобрения кандидатуры всем участникам вернули телефоны. Лагард объяснила свое решение тем, что новость о назначении действующего главы набсовета Андреа Энрии в 2018 году утекла в СМИ до официального объявления.

Агентство отмечает, что на ситуацию повлияла и его публикация о планах ЕЦБ повысить ключевой прогноз по инфляции на этой неделе, чтобы подготовить почву для повышения ставок. Результатом статьи стал пересмотр прогнозов многих аналитиков, ожидавших, что период повышения ставок закончен.

В четверг, 14 сентября, ЕЦБ повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5 процента годовых, что стало историческим максимумом. Изменения вступят в силу 20 сентября.

На следующий день, 15 сентября, о повышении ключевой ставки на один процентный пункт, до 13 процентов, объявил и Центробанк России. В регуляторе указали, что проинфляционные риски сохраняются, а ослабление рубля перенесется в цены в рознице ближе к концу года.