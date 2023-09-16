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00:18, 16 сентября 2023Спорт

Эксперты рассказали о правильной технике выполнения приседаний у стены

Эксперты Shape объяснили правильную технику выполнения приседаний у стены

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Эксперты журнала Shape рассказали о правильной технике выполнения приседаний у стены. Рекомендации приведены на сайте издания.

Исходное положение — стоя прижавшись спиной к стене, ноги на ширине бедер, руки опущены по бокам вдоль тела. «Переставьте стопы вперед примерно на два шага от корпуса. Согните колени и скользите корпусом по стене вниз до тех пор, пока ноги не окажутся параллельны полу, образуя углы в коленях 90 градусов», — пояснили специалисты. Они отметили, что колени должны располагаться точно над лодыжками и на одной линии с бедрами. В таком положении задействуются мышцы ядра, обеспечивающие устойчивость и поддерживающие вертикальное положение. Задержаться так необходимо не менее чем на десять секунд.

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Эксперты добавили, что можно внедрять в тренировки также различные вариации этого упражнения. Эффективным будет присед на одной ноге, присед с отягощением (парой гантелей или гирь по бокам от тела), а также полуприсед, при котором выдерживается угол в коленях 45 градусов.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала факторы набора лишнего веса. Эксперт заявила, что обычно на это влияют неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные изменения, стресс, а также генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.

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    Андрей Стрельцов
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