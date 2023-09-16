Появились кадры конфликта в московском салоне красоты из-за купона

Shot опубликовал видео конфликта в салоне красоты из-за купона на услуги

В сети появились кадры конфликта между 16-летней россиянкой и сотрудниками московского салона красоты «Топчик», произошедшего из-за купона на косметические услуги. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи с камеры наблюдения видно, как несовершеннолетняя клиентка громко спрашивает, где ее сумка, после чего, выходя из салона, бьет ногой женщину, работающую в соседнем заведении. Когда за девочкой запирают дверь, она пытается выбить ее ногой и оскорбляет сотрудников.

В «Топчике» заявили, что вытолкнули 16-летнюю москвичку из салона из-за агрессивного поведения. По словам администрации, после покраски волос по купону девочка и ее мать требовали от мастера смыть косметический пигмент, что не входило в перечень услуг по скидке. Сотрудники заведения утверждают, что россиянки негативно отреагировали на необходимость доплаты. В результате администратору «Топчика» и одному из руководителей пришлось заставить клиенток покинуть салон. Там также считают подделкой справку о полученном матерью девочки ушибе.

В свою очередь, пострадавшая женщина утверждает, что была готова оплатить дополнительные услуги, а видео с камер в салоне обрезано. Россиянка заявила, что сотрудники «Топчика» не только вели себя по-хамски, но и забрали у нее телефон, когда та хотела написать негативный отзыв о заведении. Она также подчеркнула, что женщине, которую пнула ее дочь, были принесены извинения.

Ранее 16-летняя москвичка и ее мать заявили, что их избили в салоне красоты за попытку использовать скидочный купон, по которому услуги стоимостью в 22 800 рублей обходились почти в 5 тысяч рублей. Россиянки сообщили, что их якобы спустили с лестницы двое взрослых мужчин. Мать девочки написала заявление в полицию и сняла побои: у женщины зафиксирован ушиб области правого плеча. МВД начало проверку.