Тренер назвала преимущества тренировки ягодичных мышц

Тренер Пенья назвала улучшение баланса преимуществом тренировок ягодичных мышц

Тренер Ева Пенья назвала преимущества тренировки ягодичных мышц. Ее слова приводит Insider.

По словам специалиста, упражнения на ягодицы помогают не только достичь привлекательных форм, но и улучшить здоровье. Она отметила, что во время тренировок ягодиц развивается опорно-двигательный аппарат.

Пенья назвала одним из главных преимуществ тренировок ягодичных мышц улучшение стабильности позвоночника и осанки, что способствует балансу в работе тела и снижает риск болей и травм спины. Также такие занятия позволяют укреплять мышцы кора.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. Она предложила делать выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынскую тягу на одной ноге.