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14:43, 16 сентября 2023Спорт

Тренер назвала преимущества тренировки ягодичных мышц

Тренер Пенья назвала улучшение баланса преимуществом тренировок ягодичных мышц

Фото: Unsplash

Тренер Ева Пенья назвала преимущества тренировки ягодичных мышц. Ее слова приводит Insider.

По словам специалиста, упражнения на ягодицы помогают не только достичь привлекательных форм, но и улучшить здоровье. Она отметила, что во время тренировок ягодиц развивается опорно-двигательный аппарат.

Пенья назвала одним из главных преимуществ тренировок ягодичных мышц улучшение стабильности позвоночника и осанки, что способствует балансу в работе тела и снижает риск болей и травм спины. Также такие занятия позволяют укреплять мышцы кора.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. Она предложила делать выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынскую тягу на одной ноге.

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