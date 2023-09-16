Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:38, 16 сентября 2023Мир

Военный аналитик заявил о возможности использовать атаки ВСУ по Крыму

Военный аналитик Джерелиевский: Запад может воспользоваться атаками ВСУ по Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Запад требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) направить все свои силы на прорыв в сторону Крыма, но этим может воспользоваться российская армия. Об этом заявил военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский, пишет Ura.ru.

По его словам, Запад хочет иметь полуостров как свой непотопляемый авианосец, который якобы позволил бы ему контролировать всю Черноморскую акваторию. Эксперт оценил, что это создаст определенные проблемы России, в то же время сделает «более сговорчивой» Турцию. «К счастью, эти планы реализовать у них пока не получается. Когда наступит необходимый момент, Россия может перейти в наступление, думаю, это несомненно произойдет», — указал он. Специалист добавил, что у Киева нет достаточного количества средств поражения.

Аналитик добавил, что Вооруженные силы (ВС) России имеют мощные группировки и на других направлениях. «Мы можем наступать по всей северо-западной границе, включая границы с республикой Беларусь, да и на юге тоже», — добавил он.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский военком раскрыл потери ВСУ

    В России призвали отбирать автомобили у серийных нарушителей ПДД

    Правительство России предложило два варианта стабилизации цен на топливо

    На Западе заявили о росте доходов России

    Ким Чен Ын прибыл в Приморье

    Военный аналитик заявил о возможности использовать атаки ВСУ по Крыму

    В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

    Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в России

    Россиянам дали совет по вкладам после повышения ключевой ставки

    В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости