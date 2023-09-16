Стало известно о задержке более 40 рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в Москве более 40 рейсов задержаны и четыре отменены

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 16 сентября были задержаны как минимум 42 рейса и 4отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорте Внуково были задержаны 2 рейса и 3 отменены, в Домодедово задержаны 27 рейсов, 1 отменен, а в Шереметьево задержаны 13 рейсов.

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсацию стоимости авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак беспилотников. Уточнялось, что с такой инициативой к депутату Марии Бутиной обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. По его словам, нововведение будет актуально и в случаях смены маршрута по метеоусловиям.

В московских аэропортах неоднократно объявляли сигнал «Ковер» из-за атак беспилотников. 9 сентября по этой причине по меньшей мере 13 рейсов были задержаны и 4 отменены.