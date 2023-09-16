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14:12, 16 сентября 2023Мир

Европейская страна продлила запрет на поставку зерна с Украины

Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Запрет на поставку украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Словакию продлится до конца года для защиты местных сельхозпроизводителей от чрезмерного давления. Об этом заявил представитель правительства страны Петер Майер, передает «Интерфакс» со ссылкой на словацкие СМИ.

Он указал, что Еврокомиссия не стала продлевать общее эмбарго на поставки этих четырех видов зерновых, а также других продовольственных товаров в Евросоюз, поэтому решение пришлось принимать на национальном уровне.

Ранее эмбарго на поставки зерна с Украины на неопределенный срок ввели польские власти. В свою очередь, Венгрия запретила ввоз 24 наименований продовольственных товаров из республики, срок действия ограничений не указывается.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию 2 мая. В качестве причины были названы логистические сложности и переполнение складов. При этом транзит товаров в другие страны Евросоюза или за его пределы не регулировался.

Для указанных стран украинское зерно резко увеличивает предложение в стране и снижает цены до уровня, который принесет убытки местным производителям. В связи с чем власти пытаются не допустить финансовых проблем в отрасли.

Украинские власти призвали европейские страны воздержаться от введения запрета на ввоз украинского зерна, пообещав в случае принятия таких мер обратиться во Всемирную торговую организацию. Вместе с тем Киев готов обсуждать логистику поставок.

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    Платон Щукин
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