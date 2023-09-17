Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от поездки в Россию

Посол Мацегора: лидер КНДР Ким Чен Ын доволен результатами визита в Россию

Находящийся в России лидер КНДР Ким Чен Ын доволен своим визитом. Об этом сообщил посол в Северной Корее Александр Мацегора, передает РИА Новости.

По словам дипломата, северокорейский лидер доволен результатами поездки. При этом Мацегора напомнил, что визит Ким Чен Ына все еще продолжается.

Посол также предположил, что маршрут поездки Ким Чен Ына по России демонстрируют желание Пхеньяна взаимодействовать с Москвой. Он также отметил, что Дальневосточный федеральный округ находится в центре внимания северокорейского лидера.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье утром 16 сентября. Во время визита во Владивосток лидера КНДР угостили ухой и палтусом на груше. Также ему подали на обед авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Он также посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.