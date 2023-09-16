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12:40, 16 сентября 2023Мир

Во Владивостоке Ким Чен Ына угостили ухой и палтусом на груше

Во Владивостоке лидера КНДР Ким Чен Ына угостили на обед ухой и палтусом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во время визита во Владивосток лидера КНДР Ким Чен Ына угостили на обед ухой и палтусом на груше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, также главе Северной Кореи подали на обед авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Кроме того, в качестве горячего блюда он мог выбрать филе миньон в авторском соусе.

Ранее Ким Чен Ыну и министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье показали самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил, которые являются воздушным компонентом российских ядерных сил. Им также рассказали о боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье утром 16 сентября. На железнодорожной станции Артем-Приморский-1 его встретили министр природных ресурсов России Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, чиновники правительства региона и 40 учеников артемовской школы № 7. Учащиеся произнесли троекратное «мансе!» — корейский аналог «ура!».

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    Константин Лысяков
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