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05:40, 16 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын прибыл в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на станцию Артем-Приморский-1
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын . Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию Артем-Приморский-1 в Приморье, где его встретили власти и ученики местной школы. Об этом передает РИА Новости.

Северокорейского лидера встретили глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, чиновники правительства региона и 40 учеников артемовской школы №7. Учащиеся произнесли троекратное «Мансе!» — корейский аналог «Ура!».

После этого Ким Чен Ын помахал детям и сел в свой автомобиль, который покинул территорию станции.

Накануне Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели переговоры на космодроме Восточный. В общей сложности встреча продлилась около шести часов. Лидеры прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.

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    Марина Совина
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