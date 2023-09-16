Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке

Во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица»

Лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая Красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом сообщило Минприроды в своем Telegram-канале.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

По информации ведомства, среди зрителей постановки также присутствуют председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее стало известно, что в ходе визита во Владивосток Ким Чен Ына угостили ухой и палтусом на груше. Также ему подали авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Кроме того, в качестве горячего блюда он мог выбрать филе миньон в авторском соусе.

Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. На железнодорожной станции Артем-Приморский-1 его встретили глава Минприроды Козлов, губернатор Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, чиновники правительства региона и 40 учеников артемовской школы № 7. Учащиеся произнесли троекратное «мансе!» — корейский аналог «ура!».