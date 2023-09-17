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02:44, 17 сентября 2023Бывший СССР

Украина получит еще 100 тактических дронов от немецкой компании

Кличко: компания Quantum Systems передаст Киеву еще 100 тактических дронов

Фото: David W Cerny / Reuters

Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву еще 100 тактических дронов нового поколения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, такое соглашение было достигнуто по итогам переговоров с инвестором и руководством компании. Кличко отметил, что подобные беспилотники уже тестировались украинскими военнослужащими.

Градоначальник также добавил, что Киев продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), передавая на фронт автомобили, снаряжение, дроны и аптечки. «И я продолжаю договариваться с партнерами и друзьями Украины и Киева, чтобы привлекать больше такой помощи», — подчеркнул Кличко.

Ранее Министерство обороны Украины дополнительно заказало у немецкой компании Quantum-Systems 300 новых разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector. Готовность дрона к полету всего через две минуты после запуска, а его скорость может достигать 72 километров в час. До этого сообщалось, что украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector.

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    Марина Совина
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