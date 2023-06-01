Украина заказала еще 300 немецких беспилотников

Минобороны Украины заказало еще 300 немецких беспилотников Vector

Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems еще 300 новых разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среднего радиуса действия типа Vector. Об этом сообщается на сайте компании.

Это уже третий заказ Украины на данный тип беспилотников с августа 2022 года. Уточняется, что готовность дрона к полету всего через две минуты после запуска, а его скорость может достигать 72 километров в час. Кроме того, Vector обладает уникальной маневренностью и способен обнаруживать цели в любых погодных условиях.

Помимо этого немецкая компания объявила об открытии сервисного центра для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стране. В нем будут обеспечивать обучение операторов по использованию и обслуживанию системы Vector.

Ранее сообщалось, что украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector.

