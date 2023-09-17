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21:15, 17 сентября 2023Мир

Францию призвали прекратить финансирование Украины

Политик Дюпон-Эньян: Франция вместо помощи Украине должна инвестировать в Сахель

Фото: Anthony Choren / Unsplash

Лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Париж прекратить финансирование Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNews.

По его мнению, инвестирование в развитие африканских стран должно быть приоритетом геополитики Франции. Он подчеркнул, что следует использовать эти средства для развития стран Магриба и Сахеля.

Дюпон-Эньян призвал перестать играть в игру Соединенных Штатов и Китая, «которые уничтожают Европу, ослабляя ее». «Франция должна перераспределить эти деньги вместо того, чтобы продолжать поставлять американское оружие Украине, чтобы убивать украинцев», — сказал он.

В августе член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией. «Мы даже не закончили финансирование наших собственных Вооруженных сил, а администрация президента Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить больше средств на Украину», — сказала она.

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    Марина Совина
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