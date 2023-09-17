Спецоперацию по подготовке кресла Ким Чен Ына в России показали на видео

Журналист Зарубин показал на видео подготовку кресла для главы КНДР Ким Чен Ына

Охрана и сопровождение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тщательно проверяла его кресло, которое он использовал во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Видео подготовки мебели для северокорейского руководителя показал в Telegram журналист Павел Зарубин.

«Была в том числе и целая спецоперация по изучению кресла Ким Чен Ына», — рассказывает российский репортер. На кадрах видно, как один из охранников подходит к креслу, на которое должен будет сесть Ким, и сильно давит на него руками. Видимо, он пытался проверить его на наличие опасных вещей в сидушке.

Затем к охраннику подходит его коллега, который проверяет кресло сзади. Они трясут его и приходят к выводу, что оно недостаточно устойчивое для северокорейского лидера и решают заменить кресло одним из сидений, которое было подготовлено для министров из делегации КНДР. На руку сыграло то, что дизайн кресел оказался идентичным. Второе кресло тоже проверяли руками со всех сторон, также в ход пустили сканирующий прибор. Перед началом встречи с российским президентом кресло еще раз обработали салфетками.

«И вот, наверное, все они просто замерли, когда в это кресло сел-таки Ким Чен Ын. Все нормально», — заключает Зарубин.

17 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил своей шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. Председатель КНДР выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы. Его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.