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12:24, 17 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын завершил визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил 6-дневный визит в Россию и покинул Приморье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил своей шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНДР выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы. Его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября.13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

Северокорейский лидер также приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы, где ему показали сборку истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57. Позже он приехал во Владивосток, где пришел на балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра, и получил в подарок от губернатора края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в регионе.

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    Семен Александров
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