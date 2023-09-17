Ким Чен Ын завершил визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил 6-дневный визит в Россию и покинул Приморье

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил своей шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНДР выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы. Его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября.13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

Северокорейский лидер также приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы, где ему показали сборку истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57. Позже он приехал во Владивосток, где пришел на балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра, и получил в подарок от губернатора края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в регионе.