Ким Чен Ыну подарили во Владивостоке бронежилет и набор беспилотников

Ким Чен Ын получил в подарок во Владивостоке бронежилет и набор беспилотников

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от главы Владивостока Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Губернатор подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий. Это бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов», — рассказали в пресс-службе.

Среди дронов, подаренных лидеру КНДР — пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета. Также Ким Чен Ыну вручили комплект малозаметной для тепловизоров спецодежды.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье утром 16 сентября. Во время визита во Владивосток лидера КНДР угостили ухой и палтусом на груше. Также ему подали на обед авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.

13 сентября завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В заключение российский глава дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи. 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре, где ему показали российские авиационные заводы.