Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На перрон зеленый бронепоезд прибыл в 8:50 по местному времени (1:50 по московскому времени).

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре северокорейский глава побывает на заводах, где производится боевая и гражданская техника. Также политик отправится во Владивосток.

13 сентября завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В заключение российский глава дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.