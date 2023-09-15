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02:40, 15 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын . Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На перрон зеленый бронепоезд прибыл в 8:50 по местному времени (1:50 по московскому времени).

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре северокорейский глава побывает на заводах, где производится боевая и гражданская техника. Также политик отправится во Владивосток.

13 сентября завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В заключение российский глава дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

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    Юлия Мискевич
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