«Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

«Локомотив» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 0:2. Первый мяч на 84-й минуте забил полузащитник Иван Башич. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев.

После восьми матчей «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» располагается на 11-м месте, имея в активе восемь очков. Лидирует «Краснодар» с 18 очками.

В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом», а «Оренбург» — с «Пари Нижним Новгородом». Обе встречи пройдут 24 сентября.