В национальном исследовательском университете в Москве начался пожар

Mash: в вентиляционном коробе в НИУ на Красноказарменной улице начался пожар

В Москве в здании национального исследовательского университета начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что пожар начался в НИУ на Красноказарменной улице столице — там находится Национальный исследовательский университет МЭИ, институт проблем энергетической эффективности. Возгорание произошло в вентиляционном коробе.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Очевидцы сообщали о дыме, исходящем из кабинета на третьем этаже, где могли находиться люди.

Ранее сильный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге: загорелось здание площадью 40 на 50 метров. Об этом сообщалось в Telegram-канале ГУ МЧС по Петербургу. В сообщении отмечается, что 15 сентября в 0:27 поступили сведения о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47.