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10:04, 17 сентября 2023Спорт

Шевченко назвала несправедливой ничью в титульном поединке с Грассо

Шевченко заявила, что арбитры несправедливо отсудили бой в пользу Алексы Грассо

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко назвала несправедливой ничью в поединке с мексиканкой Алексой Грассо за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Ее слова приводит YouTube-канал MMAWeekly.

«Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — заявила спортсменка. Она выразила уверенность в том, что победила бы «в честном спортивном соревновании».

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Ранее они провели бой 5 марта. Тогда мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в активе Шевченко 22 победы, четыре поражения и одна ничья. На счету Грассо 16 побед, три поражения и одна ничья.

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    Андрей Стрельцов
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