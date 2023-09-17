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13:16, 17 сентября 2023Бывший СССР

Мобилизацию на Украине назвали национальной катастрофой

Экс-советник Кучмы Соскин: массовая мобилизация на Украине стала катастрофой

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Массовая мобилизация украинцев стала национальной катастрофой. Трагичной ситуацию на Украине назвал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа», — сказал он.

По его мнению, ситуация из-за массовой мобилизации достигла опасной точки, поскольку бойцов направляют на убой против российских военных на передовой.

Ранее Соскин предсказал, что большинство мужчин на Украине будут уничтожены из-за политики Владимира Зеленского. По его словам, стремление украинских властей продолжать боевые действия приведет к тому, что через несколько лет мужская часть населения станет «очень большой антикварной редкостью».

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    Семен Александров
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