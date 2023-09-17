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16:11, 17 сентября 2023Мир

Путин полчаса рассказывал президенту Финляндии о стихотворении Лермонтова

Ниинисте вспомнил, как Путин более получаса рассказывал о стихе Лермонтова

Фото: IMAGO / Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте вспомнил, как на одной из встреч, состоявшихся до 2022 года, более получаса слушал рассказ своего российского коллеги Владимира Путина о стихотворении поэта Михаила Лермонтова. Подробностями он поделился с газетой New York Times.

По словам финляндского лидера, во время их беседы глава России был сосредоточенным, напористым, эрудированным и «одержимым российской культурой». В какой-то момент Ниинисте захотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова, посвященном уходу из жизни поэта Александра Пушкина. По его словам, Путин говорил более 30 минут.

«Он знал об этом все, для него это и есть Россия, Россия в целом», — отметил Ниинисте.

В июле в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС Путин заявил, что уничтожить русскую культуру невозможно.

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    Варвара Кошечкина
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