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23:34, 17 сентября 2023Экономика

В США заявили о мировом дефиците дизельного топлива

Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нефтеперерабатывающие компании не могут обеспечить мир достаточным количеством дизельного топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала подчеркнули, что контракты по дизелю достигли рекордной стоимости — выше 140 долларов за баррель. Уточняется, что ситуация может ухудшиться.

Саудовская Аравия и Россия закрыли доступ к добыче нефти. Отмечается, что лидеры ОПЕК+ продлят эти меры до конца года — периода, когда спрос на топливо всегда увеличивается. Помимо этого, многие заводы стали работать медленнее из-за жаркого лета в Северном полушарии, поэтому запасы остановились.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что при необходимости государство может применить ручное регулирование цен на топливо в России.

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    Юлия Мискевич
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