«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

«Урал» сыграл вничью 0:0 с «Факелом» в матче восьмого тура РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Противостояние завершилось со счетом 0:0.

Таким образом, «Урал» сохранил пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. «Факел» расположился на 16-й строчке с четырьмя баллами в активе. Первое место занимает «Краснодар», заработавший за восемь матчей 18 очков.

В девятом туре «Урал» сыграет на выезде с «Краснодаром» 24 сентября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Факел» днем позже примет на своей арене «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.