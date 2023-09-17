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16:00, 17 сентября 2023Спорт

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

«Урал» сыграл вничью 0:0 с «Факелом» в матче восьмого тура РПЛ
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Противостояние завершилось со счетом 0:0.

Таким образом, «Урал» сохранил пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. «Факел» расположился на 16-й строчке с четырьмя баллами в активе. Первое место занимает «Краснодар», заработавший за восемь матчей 18 очков.

В девятом туре «Урал» сыграет на выезде с «Краснодаром» 24 сентября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Факел» днем позже примет на своей арене «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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    Ксения Курашкина
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