Гагин: восточные области Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой

Жители восточных областей Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за равнодушного отношения со стороны властей. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в разговоре с Ura.ru.

Он подчеркнул, что уровень жизни в стране значительно снизился. По словам Гагина, украинскому правительству безразлична судьба людей на прифронтовых территориях.

Он отметил, что украинцев используют как расходный материал, уточнив, что в первую очередь на мобилизацию отправляют жителей восточной части страны. «В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта», — заявил Гагин.

Ранее советник врио главы ДНР усомнился в способности Киева провести дополнительную мобилизацию в желаемом объеме. Он указал, что украинские власти хотят мобилизовать три миллиона граждан, однако во время всеобщей мобилизации они не смогли набрать нужное число людей.