Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 17 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР назвали катастрофической ситуацию на востоке Украины

Гагин: восточные области Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой

Фото: Stringer / Reuters

Жители восточных областей Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за равнодушного отношения со стороны властей. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в разговоре с Ura.ru.

Он подчеркнул, что уровень жизни в стране значительно снизился. По словам Гагина, украинскому правительству безразлична судьба людей на прифронтовых территориях.

Он отметил, что украинцев используют как расходный материал, уточнив, что в первую очередь на мобилизацию отправляют жителей восточной части страны. «В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта», — заявил Гагин.

Ранее советник врио главы ДНР усомнился в способности Киева провести дополнительную мобилизацию в желаемом объеме. Он указал, что украинские власти хотят мобилизовать три миллиона граждан, однако во время всеобщей мобилизации они не смогли набрать нужное число людей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей». Поэту Николаю Добронравову было 94 года

    Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от поездки в Россию

    По всей Украине объявлена воздушная тревога

    В ДНР назвали катастрофической ситуацию на востоке Украины

    Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

    Губернатор сообщил об упавшем на нежилой объект в Орле беспилотнике

    Российские военные сорвали и отбили 6 атак ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой

    Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена

    Экс-депутат Рады сообщил о поставленной Блинкеном перед Зеленским задаче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости