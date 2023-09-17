В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку

Mysl Polska: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино

Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказало польское издание Mysl Polska.

Украинское руководство изначально выбрало рискованную стратегию, пытаясь совершить прорыв на узком отрезке территории, говорится в материале. В результате такой тактики военные попали в ловушку, отмечают авторы.

Ранее стало известно о колоссальных потерях украинской армии у Работино. Сообщалось, что командование войск бросило в бой новые резервы.