В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку
Mysl Polska: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино
Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказало польское издание Mysl Polska.
Украинское руководство изначально выбрало рискованную стратегию, пытаясь совершить прорыв на узком отрезке территории, говорится в материале. В результате такой тактики военные попали в ловушку, отмечают авторы.
Ранее стало известно о колоссальных потерях украинской армии у Работино. Сообщалось, что командование войск бросило в бой новые резервы.